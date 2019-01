später lesen Demo gegen Absetzung „Lindenstraßen“-Fans gehen auf die Straße FOTO: Horst Ossinger FOTO: Horst Ossinger Teilen

Fans der Fernsehserie „Lindenstraße“ wollen am Samstag gegen die Absetzung der Serie im kommenden Jahr demonstrieren. Für die angemeldete Kundgebung um 14 Uhr in der Nähe des Kölner Doms rechne man mit mindestens 500 Teilnehmern, sagte am Montag Andreas Sartorius von der Initiative „Lindenstraße muss bleiben! dpa