Disney-Komödie Lindsay Lohan dreht „Freaky Friday“-Fortsetzung

Curtis gewann im 2023 für ihre Nebenrolle in dem Film „Everything Everywhere All at Once“ den Oscar. Lohan stand schon als Kind für Filme wie „Ein Zwilling kommt selten allein“ vor der Kamera und wurde Anfang der 2000er mit Hit-Komödien wie „Freaky Friday“ und „Girls Club - Vorsicht bissig!“ bekannt. Zuletzt war sie in der Netflix-Komödie „Irish Wish“ zu sehen.