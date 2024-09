Rückkehr der US-Band Linkin Park feiern Comeback in Hamburg - Sängerin im Fokus

Sänger Bennington hatte im Alter von 41 Jahren Suizid begangen. Die Zukunft der Band, die unter anderem mit den Hits „In the End“ und „Numb“ große Erfolge feierte, war danach lange ungewiss geblieben. Mit dem neuen Album „From Zero“, das am 15. November erscheint, will Linkin Park nun ein neues Kapitel aufschlagen. Die erste Single „The Emptiness Machine“ war in Hamburg auch Teil der Setlist und wurde von den Fans bereits textsicher mitgesungen. In den sozialen Medien war das Comeback mit Armstrong zuvor allerdings auch von einigen Fans kritisiert worden.