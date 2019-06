Schauspielerin : Lisa Martinek unerwartet gestorben

Die Schauspielerin Lisa Martinek starb völlig unerwartet während eines Aufenthalts in Italien. Foto: Tobias Hase.

Berlin Die Schauspielerin Lisa Martinek ist tot. Martinek starb am Freitag völlig unerwartet während eines Aufenthalts in Italien, wie der Anwalt der Familie, Christian Schertz, der dpa am Sonntag in Berlin mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Schauspielerin Lisa Martinek 2013 in Berlin. Foto: Tobias Hase.