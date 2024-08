Streaming „LOL“-Special zu Halloween mit Kaulitz-Brüdern und Sasha

Unter dem Motto „Erschrecken erlaubt - lachen nicht“ läuft das Special abgesehen von der Regelung, dass die Stars als Paare gegeneinander antreten, so ab wie in den regulären Staffeln der Reihe. Im „LOL: Last One Laughing Halloween Special“ versuchen die Teilnehmenden über drei Stunden, vor einer Halloween-Kulisse die anderen Teams zum Lachen zu bringen. Wer zweimal lacht, fliegt raus. Wer zuletzt lacht, gewinnt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro für einen guten Zweck.