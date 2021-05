Medien : London: Weiterer Erfolg für Meghan im Rechtsstreit

London Es gibt weitere Entwicklungen im Rechtsstreit zwischen Herzogin Meghan und der „Mail on Sunday“. Ein Richter traf nun erneut eine Entscheidung zu Meghans Gunsten.

Eine am Mittwoch veröffentlichte Entscheidung des Londoner High Court stützte ein vorheriges Urteil zugunsten der Ehefrau von Prinz Harry. Die Argumentation des Verlags, zu dem die „Mail on Sunday“ gehört, habe sich auf „eine spekulative Hypothese“ reduziert, für die es keine ausreichenden Belege gebe, so der Richter. Es gebe daher auch keine realistischen Chancen auf einen Erfolg in einem Prozess.