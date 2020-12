Uni-Bestechungsskandal : Lori Loughlin nach Haft wieder frei

Lori Loughlin hat ihre Strafe verbüßt. Foto: Steven Senne/AP/dpa

Los Angeles Der Hochschulbestechungsskandal hat nicht nur in den USA hohe Wellen geschlagen. Auch Lori Loughlin war darin verwickelt.

Nach knapp zwei Monaten ist die wegen Betrugs verurteilte Schauspielerin Lori Loughlin („Full House“) wieder auf freiem Fuß.

Die am Hochschulbestechungsskandal in den USA beteiligte 56-Jährige habe das Gefängnis im kalifornischen Ort Dublin verlassen, bestätigte eine Sprecherin am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Sie ist keine Insassin mehr.“ Loughlin saß damit ihre Haftstrafe ab, die sie Ende Oktober angetreten hatte.

Ein Gericht im US-Bundesstaat Massachusetts hatte sie und ihren Ehemann, Designer Mossimo Giannulli, zu zwei beziehungsweise fünf Monaten Gefängnis wegen Betrugs verurteilt. Zudem mussten sie 400.000 Dollar Strafe zahlen.

Loughlin und Giannulli sollen 500.000 Dollar an einen Drahtzieher gezahlt haben, um ihre beiden Töchter fälschlicherweise als Ruderinnen auszugeben und sie über das Sportteam an der USC-Hochschule in Kalifornien unterzubringen.

Etliche wohlhabende Eltern waren ebenfalls angeklagt, Mitarbeiter an Colleges und Universitäten in den USA bestochen zu haben, um ihre Kinder an renommierten Hochschulen zu platzieren.