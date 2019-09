Das erste Mal : Ludwig Blochberger mit neuer Partnerin

Berlin Schauspieler Ludwig Blochberger (36, „Der Alte“) hat sich erstmals öffentlich mit seiner Freundin gezeigt. Auf der „Bertelsmann Party 2019“ in Berlin sagte er am Donnerstagabend: „Das ist quasi unser erstes Mal.

Das Paar kam gerade aus dem gemeinsamen Urlaub in Kroatien. Blochberger: „Wir sind so viel herumgereist, dass wir die vielen Eindrücke, die wir hatten, noch gar nicht verarbeiten konnten. Aber die Erinnerungen sind so frisch wie schön.“ Seit Herbst 2015 spielt Blochberger neben Stephanie Stumph in der ZDF-Krimireihe „Der Alte“ den Kommissar Tom Kupfer.