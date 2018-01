später lesen Trauung im Schloss Schönbrunn Lugner-Hochzeit: "Spatzi" und "Mörtel" sind jetzt vereint Teilen

Twittern

Teilen



Er bellt ein kräftiges "Ja" in den Raum, sie zwitschert ein fröhliches "Ja, gerne". Im Weißgoldzimmer von Schloss Schönbrunn in Wien beklatschen 150 Hochzeitsgäste das auf den ersten Blick so ungleiche Paar.