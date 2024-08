Ex-Nationalspieler Lukas Podolski: „Die Deutschen meckern gerne“

Auf die Frage, wo er gerne in Deutschland ist, sagte Podolski, dass er sich überall zu Hause fühle. „Ich war in Köln, in München, in Istanbul, in Japan, in London. Jetzt bin ich seit drei Jahren in Polen. Ich versuche, mich immer zu Hause zu fühlen. Das ist meine Einstellung“, sagte er. Er versuche, die Kultur des jeweiligen Landes zu leben. Bei Gornik Zabrze in Polen habe er noch ein Jahr den Vertrag. Pläne für die Zeit danach habe er bislang nicht. „Wir fühlen uns momentan als Familie in Polen wohl, die Kinder gehen dort zur Schule und ich bin gerne dort“, sagte er. „Momentan gibt es auch noch keinen Plan, von dort wegzugehen.