RTL-Show : Lukas Podolski wird Juror bei „Das Supertalent“

Berlin Er ist nach eigenen Worten mit der Show groß geworden. Lukas Podolski steigt als Jurymitglied bei „Das Supertalent“ ein.

Fußballer Lukas Podolski kommt in die Jury der RTL-Show „Das Supertalent“. Das teilte der Kölner Privatsender am Dienstag mit. Der 36-jährige ehemalige Bayern-München-Spieler werde in der nächsten Staffel mitwirken.