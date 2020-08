Ex-Kinderstar : Macaulay Culkin: „Zeit für eine Midlife-Crisis“

New York Der Schauspieler und Kevin-Darsteller nahm seinen 40. Geburtstag zum Anlass, Witzchen zu reißen. Auf Twitter schrieb er: „Hey Leute, wollt ihr euch alt fühlen? Ich bin 40. Gern geschehen.“

„Hey Leute, wollt ihr euch alt fühlen? Ich bin 40. Gern geschehen“, witzelte der in den 90er Jahren mit Filmen wie „Kevin - Allein zu Haus“ und „My Girl - Meine erste Liebe“ berühmt gewordene US-Schauspieler, der am Mittwoch 40 Jahre alt geworden war, in der Nacht zum Donnerstag auf dem Kurznachrichtendienst. „Das ist mein Geschenk an die Welt: Ich lasse Menschen sich alt fühlen. Ich bin kein Kind mehr, das ist mein Job.“