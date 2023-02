Sängerin : Madonna beklagt Misogynie in sozialen Medien

Los Angeles Das Pop-Business ist seit je her stark auf Jugend und Makellosigkeit fokussiert. Pop-Ikone Madonna sieht sich im Internet diskriminiert und ausgegrenzt.

Ihr Post bezieht sich auf Kommentare in den Sozialen Medien, nachdem sie bei den Grammy-Verleihungen in der Nacht zu Montag das Pop-Duo Sam Smith und Kim Petras angekündigt hatte. „Anstatt sich darauf zu fokussieren, was ich in meiner Rede gesagt habe, in der ich der Furchtlosigkeit von Künstlern wie Sam und Kim gedankt habe, entschieden sich viele Menschen dazu, bloß über Großaufnahmen von mir zu sprechen“, schrieb die „Like a Virgin“-Sängerin.