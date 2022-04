Popsängerin : Madonna lässt sich „Maman“-Tattoo stechen

Los Angeles Schon ganz früh in der Kindheit verlor Popsängerin Madonna ihre Mutter. Die Erinnerung hält sie auf ganz spezielle Art wach.

Pop-Ikone Madonna gedenkt ihrer früh verstorbenen Mutter mit einem „Maman“-Tattoo. „Ich mache das für meine Mutter“, sagt die 63-Jährige in einem Video, in dem zu sehen ist, wie sie den Schriftzug - das französische Wort für „Mama“ - aufs Handgelenk tätowiert bekommt.

„Ich bin dran, für meine Mutter zu bluten“, sagt die Sängerin in dem Clip, den sie auf Instagram teilte. In dem Video erklärt sie: „Denn was tust du, wenn du ein Kind zur Welt bringst? Du blutest.“