Bekannt aus „Harry Potter“ Magisch, britisch, furchteinflößend: Maggie Smith ist tot

Einen zweiten Oscar erhielt sie für ihre Nebenrolle in „Das verrückte California-Hotel“ (1978). Maggie Smith war unschlagbar in unterhaltsamen Filmen wie „Tod auf dem Nil“, „Sister Act“ und „Club der Teufelinnen“. 2015 spielte sie die Hauptrolle als Obdachlose in der Tragikomödie „The Lady with the Van“ und 2019 zog es sie nach zwölfjähriger Pause wieder zurück auf die Bühne, als Joseph Goebbels' Privatsekretärin in „A German Life“.