Designerin : Maja von Hohenzollern beklagt „Verfall der Kleiderordnung“

Maja Prinzessin von Hohenzollern am Rande der 26. Festlichen Operngala für die Deutsche Aids-Stiftung. Foto: Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/ZB.

Berlin Maja Synke, Prinzessin von Hohenzollern, bedauert einen Verfall der Kleiderordnung. „Hoodies und Sneakers haben Einzug in alle Lebensbereiche gehalten“, sagte die Designerin am Rande der 26. Festlichen Operngala für die Deutsche Aids-Stiftung am Samstagabend in Berlin.

