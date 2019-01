später lesen Erbmonarchie Malaysia soll noch im Januar neuen König bekommen FOTO: Yam G-Jun FOTO: Yam G-Jun Teilen

Malaysia soll nach dem überraschenden Rücktritt seines Königs Muhammad V. noch in diesem Monat einen neuen Monarchen bekommen. Dies kündigte der Nationalpalast in Kuala Lumpur nach einem Treffen von mehreren Sultanen am Dienstag an. dpa