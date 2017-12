später lesen Stiftung hilft jungen Leuten Manuel Neuer plant neue Jugendhäuser FOTO: Walter Bieri FOTO: Walter Bieri Teilen

Twittern

Teilen



Manuel Neuer (31) will mit seiner Stiftung in weiteren deutschen Städten Jugendhäuser aufbauen. „Mein Ziel ist es, noch ein Haus in München zu eröffnen und später auch in Berlin“, sagte der Weltmeister und Torhüter des FC Bayern der „Bild“-Zeitung am Freitag. dpa