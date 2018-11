später lesen Sängerin Marianne Faithfull: Gehstock sieht doch ganz gut aus FOTO: Caroline Blumberg FOTO: Caroline Blumberg Teilen

Twittern

Teilen



Die Sängerin Marianne Faithfull (71) will mit ihrem Gehstock kein Symbol für die „würdevoll Alternde“ werden. „Bitte nicht! Wie Sie ja sehen, geht es mir körperlich nicht gut. Vor zwei Jahren habe ich mich am Rücken verletzt, und das hat mein Gleichgewicht beeinträchtigt, seitdem falle ich immer wieder hin“, sagte die in Paris lebende Britin der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. dpa