Britische Sängerin : Marianne Faithfull mit Covid-19 im Krankenhaus

Marianne Faithfull wird wegen einer Infektion mit dem Coronavirus in einem Londoner Krankenhaus behandelt. Foto: Luca Zennaro/epa/dpa.

London Ihr Zustand ist stabil: Marianne Faithfull ist an Covid-19 erkrankt.

Die britische Sängerin Marianne Faithfull wird wegen einer Infektion mit dem Coronavirus in einem Londoner Krankenhaus behandelt. Der Zustand der 73-Jährigen sei stabil, sagte ihr Agent Francois Ravard laut einem Bericht der Nachrichtenagentur PA am Sonntag. „Wir alle wünschen ihr eine schnelle und vollständige Genesung“, sagte Ravard demnach weiter.

Faithfull soll sich zunächst in Selbstisolation begeben haben, nachdem sie Erkältungssymptome entwickelt habe, berichtete eine Vertraute der Sängerin dem Musikmagazin „Rolling Stone“.

Später habe sie sich selbst vorsorglich ins Krankenhaus eingewiesen, dort aber eine Lungenentzündung entwickelt, hieß es weiter. Sie hatte schon öfters gesundheitliche Probleme, so litt sie Berichten zufolge in der Vergangenheit unter Magersucht, Hepatitis C und Brustkrebs.