Einsichten : Mario Adorf: Deutschland, Italien und der Fußball

Mario Adorf hat etwa die Hälfte seines Lebens in Italien verbracht. Foto: Peter Steffen/dpa.

Braunschweig Wie steht es um das Verhältnis der Deutschen und Italiener? Das sei im Laufe der Jahrzehnte immer besser geworden, meint Mario Adorf, aber beim Fußball hört aller Spaß auf.

Der Schauspielstar Mario Adorf (89) hat in seiner langen Karriere eine deutliche Verbesserung des deutsch-italienischen Verhältnisses festgestellt. „Die Sympathie der Italiener für Deutschland endet aber beim Fußball“, sagte Adorf beim Internationalen Filmfest in Braunschweig am Samstag.