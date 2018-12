später lesen Endlichkeit Mario Adorf will nicht so alt werden wie Heesters FOTO: Gerald Matzka FOTO: Gerald Matzka Teilen

Schauspieler Mario Adorf (88) will nicht um jeden Preis über 100 werden. „Ich will nicht so alt werden wie Johannes Heesters“, sagte er der „Bild am Sonntag“ (BamS). dpa