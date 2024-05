RTL-Show Mark Keller steigt bei „Let's Dance“ aus

Keller (59) sagte in einer Videobotschaft: „Es ist leider vorbei. Ich muss leider ausscheiden.“ Er bedankte sich bei seinen Fans und seiner Tanzpartnerin Kathrin Menzinger. „Ich hab' so ein Stück Traum, den ich als kleiner Junge hatte, den habe ich erleben dürfen, und es war was ganz Besonderes.“