Mark Wahlberg will „ein Imperium“ vererben

Meinung

Die Entscheidung des Martin Schulz Warum der SPD-Chef nicht Minister werden sollte.

Martin Schulz kann einem leidtun. Sein Aufstieg und Fall enthalten so viel menschliche Tragik, wie man sie in der deutschen Politik lange nicht mehr erlebt hat. Aber dass Martin Schulz, wie man derzeit in Berlin schon hören kann, nun sozusagen aus mehr