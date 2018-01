Mary J. Blige an ihrem Geburtstag mit Hollywood-Stern geehrt

Die amerikanische Sängerin Mary J. Blige („No More Drama“) hat an ihrem 47. Geburtstag in Hollywood ein Ständchen und eine besondere Auszeichnung erhalten. dpa

Am Donnerstag enthüllte sie die 2626. Sternenplakette mit ihrem Namen auf Hollywoods „Walk of Fame“. Rapper und Produzent Sean „Diddy“ Combs, der als Gastredner eingeladen war, stimmte mit dem Song „Happy Birthday“ ein Ständchen an. Hunderte Fans und Schaulustige sangen mit.

Sie sei eine „Königin“, die schon viele gebrochene Herzen gekittet habe, sagte Combs über seine Kollegin. Sie würde in ihrer Musik nichts beschönigen und selbst verwundbar sein.

Vor Fotografen und Fans posierte Blige strahlend auf der Sternen-Plakette. Sie sei unglaublich dankbar für die Auszeichnung, sagte die Musikerin. Die gebürtige New Yorkerin erinnerte an ihre Kindheit in einer ärmlichen Sozialwohnungssiedlung. Durch das Singen haben sie damals all die Schwierigkeiten vergessen können.

Die neunfache Grammy-Preisträgerin, die mehr als 50 Millionen Platten verkauft hat, spielte auch schon in mehreren Film- und TV-Produktionen mit. Für ihre Rolle in dem Südstaatendrama „Mudbound“ war sie bei den Golden Globes für den Preis als beste Nebendarstellerin und für den Song „Mighty River“ nominiert.

Bei der Zeremonie auf dem Hollywood Boulevard dankte Blige der Regisseurin Dee Rees für die „Mudbound“-Rolle. Dieser Film habe ihre Karriere wieder angekurbelt und ihr in einer schwierigen Phase geholfen, sagte Blige. Nach zwölfjähriger Ehe hatte sich der R'n'B-Star 2016 von Manager und Ehemann Kendu Isaacs getrennt. Das Ex-Paar ist seither in einen bitteren Scheidungsstreit verwickelt.

Durch Hits wie „Family Affair“, „Be Without You“, „Real Love“ und „Just Fine“ zählt Blige zu den erfolgreichsten R&B-Sängerinnen. 2017 brachte sie mit „Strength of a Woman“ ihr 14. Studioalbum heraus.

