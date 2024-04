Fernsehen „Masked Singer“: Giovanni Zarrella war zweites „Mysterium“

Bei „The Masked Singer“ ist ein weiteres „Mysterium“ gelöst: Der Sänger, Entertainer und TV-Moderator Giovanni Zarrella lüftete in der ProSieben-Show am Samstagabend die neu eingeführte Maske mit wechselnden Besitzern. „Mein Gott, das hat so einen Spaß gemacht“, sagte der 46-Jährige sichtlich aufgekratzt. Er habe sich so gefreut über die Möglichkeit, für nur einen einzigen Abend zu kommen. Da habe er sofort zugesagt.