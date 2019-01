später lesen Nerv eingeklemmt Matthias Schweighöfer bricht Konzert in Erfurt ab FOTO: Britta Pedersen FOTO: Britta Pedersen Teilen

Twittern

Teilen



Der Schauspieler, Regisseur und Sänger Matthias Schweighöfer („100 Dinge“) hat ein Konzert in Erfurt unter Schmerzen abgebrochen. Der 37-Jährige klemmte sich bei dem Auftritt am Dienstagabend vermutlich einen Halswirbelnerv ein, wie ein Sprecher der Messe Erfurt GmbH am Mittwoch sagte. dpa