Frankreich-Urlaub : Matthias Schweighöfer schwimmt mit einem Delfin

Matthias Schweighöfer bei einer Benefiz-Gala in München. Foto: Tobias Hase.

Berlin Der Schauspieler und Regisseur Matthias Schweighöfer (38, „100 Dinge“) ist in seinem Frankreich-Urlaub mit einem Delfin geschwommen. „Waren heute schwimmen mit nem Delfin. In freier Wildbahn. Wahnsinn“ schrieb er am Dienstag begeistert auf Instagram und postete dazu zwei Bilder seines Erlebnisses.

