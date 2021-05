Dating-Show : Maxime Herbord ist die neue RTL-„Bachelorette“

Köln Sie kennt die Sache schon von der anderen Seite: Maxime Herbord war 2018 beim „Bachelor“ dabei. Als neue „Bachelorette“ setzt sie auf Ehrlichkeit.

Die neue RTL-Bachelorette heißt Maxime Herbord, kommt aus der Nähe von Aachen und hat vor ein paar Jahren um das Herz eines Bachelors gekämpft. Das teilte RTL am Mittwoch in Köln mit.

2018 hatte Herbord in „Der Bachelor“ um das Herz von Daniel Völz gebuhlt. Geknistert hat es nicht. Daher räumte sie damals in der sechsten Woche das Feld und ließ anderen Kandidatinnen den Vortritt, wie RTL am Mittwoch rekapitulierte. Mit den Worten „Du passt nicht so gut zu mir“ verabschiedete sie sich freiwillig vom Bachelor Völz. „Wenn ich jetzt darüber nachdenke, fand ich das auch wirklich gut von mir“, meint Maxime drei Jahre später als neue Bachelorette. Diese Ehrlichkeit erhoffe sie sich also auch von ihren Kandidaten.