Britische Royals : Medien: In Prinz Harrys Residenz wohnt jetzt Cousine Eugenie

Medien: In Prinz Harrys Residenz wohnt jetzt Cousine Eugenie

Die britische Prinzessin Eugenie ist Medien zufolge mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank ins Frogmore Cottage in Windsor gezogen. Foto: Steve Parsons/PA Wire/dpa

Windsor Cousine Eugenie ist mir ihrer Familie in die Residenz von Prinz Harry und Meghan gezogen. Deren persönliche Gegenstände waren vorher heimlich aus dem Landhaus geholt worden.

Die britische Prinzessin Eugenie (30) ist Medien zufolge mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank (34) ins Frogmore Cottage in Windsor gezogen - in die Residenz von Prinz Harry und Meghan.

Britische Medien sprachen von einem neuen Beleg, dass Harry (36), Meghan (39) und Archie (1) noch längere Zeit in Kalifornien bleiben werden. Nach ihrer Loslösung vom Königshaus („Megxit“) leben sie, nach Zwischenstopps in Kanada und Los Angeles, in Santa Barbara.