Britisches Königshaus : Medien: Prinz Harry in Großbritannien eingetroffen

Prinz Harry nimmt am Samstag an der Beerdigung von Prinz Philip teil. Foto: Victoria Jones/PA Wire/dpa

London/Windsor Anlässlich der Beisetzung von Prinz Philip kommt es zum Wiedersehen von Harry mit der royalen Familie. Gelingt eine Aussöhnung - vor allem mit Bruder William?

Prinz Harry (36) ist nach offiziell unbestätigten Medienberichten nach dem Tod seines Großvaters Prinz Philip in Großbritannien eingetroffen. Er soll am kommenden Samstag (17. April) an der Trauerfeier in Windsor teilnehmen. Der Ehemann von Königin Elizabeth II. (94) ist am Freitag im Alter von 99 Jahren gestorben.