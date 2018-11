später lesen Fste Bindung Meg Ryan hat sich mit John Mellencamp verlobt FOTO: Alexandra Wey FOTO: Alexandra Wey Teilen

Die Schauspielerin Meg Ryan (56), Star von Hit-Komödien wie „Harry und Sally“ und „Schlaflos in Seattle“, will zum zweiten Mal heiraten. Nach einer On-Off-Beziehung mit dem US-Sänger John Mellencamp (67) gab Ryan am Donnerstag auf Instagram ihre Verlobung bekannt. dpa