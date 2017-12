später lesen Happy Christmas Meghan Markle feiert Weihnachten mit der Queen FOTO: Adrian Dennis FOTO: Adrian Dennis Teilen

Prinz Harry (33) und seine Verlobte Meghan Markle (36) werden zu Weihnachten bei der Queen auf ihrem Landsitz in Sandringham sein. Das hat der Kensington-Palast am Mittwoch in London bestätigt. Harry und die US-Schauspielerin hatten sich am 27. November verlobt. dpa