Meghan Markle möchte sich nach Hochzeit für Frauenrechte einsetzen

Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt an der Seite ihres Verlobten Prinz Harry und an der von Herzogin Kate kündigte Meghan Markle an, dass sie sich nach der Hochzeit im Mai für Frauenrechte einsetzen will.