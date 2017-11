später lesen Porträt Meghan Markle - Schauspielerin wird royale Braut FOTO: Chris Pizzello FOTO: Chris Pizzello Teilen

„Ich bin eine Schauspielerin, Autorin, Herausgeberin meines Lifestyle-Labels "The Tig", eine ziemlich gute Köchin und ich glaube an handschriftliche Briefchen.“ So beschrieb sich Meghan Markle in der Zeitschrift „Elle“ jüngst selbst. Das alles zusammen male „ein ziemlich solides Bild“ von ihr. Noch vor einigen Monaten traf das zu. Markle war eine eher mittelmäßig erfolgreiche Schauspielerin, bekannt hauptsächlich Fans der Anwaltsserie „Suits“. Von Christina Horsten, dpa