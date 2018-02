später lesen Nach der Hochzeit Meghan Markle will sich für Frauenrechte einsetzen FOTO: Chris Jackson FOTO: Chris Jackson Teilen

Twittern

Teilen



Die Verlobte von Prinz Harry (33), Meghan Markle, will sich bald nach der Hochzeit im Mai für Frauenrechte einsetzen. Das sagte die 36-Jährige am Mittwoch in London bei einer Veranstaltung der Royal Foundation, einer Stiftung des Königshauses für wohltätige Zwecke. dpa