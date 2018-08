später lesen Ganz in Weiß Meghans Hochzeitskleid auf Schloss Windsor ausgestellt FOTO: Jane Barlow FOTO: Jane Barlow Teilen

Twittern

Teilen



Als sich Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (37) vor knapp fünf Monaten in Windsor das Jawort gaben, fand kaum etwas so viel Beachtung wie das Kleid der Braut. Von Oktober an ist das edle Kleidungsstück nun auf Schloss Windsor und später im Palace of Holyroodhouse in Edinburgh zu sehen. dpa