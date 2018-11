später lesen „Prachtstücke“ Melania Trump enthüllt Weihnachtsdeko im Weißen Haus FOTO: Carolyn Kaster FOTO: Carolyn Kaster Teilen

Twittern

Teilen



Die US-First Lady Melania Trump hat am Montag die Weihnachtsdekoration des Weißen Hauses enthüllt. Unter dem Motto „American Treasures“ („Amerikanische Schätze“) präsentierte sie in einem Video die aufwendig geschmückten Räume des Präsidentengebäudes in der Hauptstadt Washington. dpa