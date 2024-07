Prozess gegen Sängerin Melanie Müller: Bin einfach nur reiseunfähig

Der Prozess am Amtsgericht Leipzig gegen Müller hätte am Dienstag beginnen sollen. Sie hatte sich jedoch krankgemeldet. Einem RTL-Bericht zufolge soll die Sängerin am Montagabend - dem Vorabend des abgesagten Prozesstermins - auf Mallorca in einem Club aufgetreten sein. „Das Gericht weiß, welche Krankheit sie hat und hat sie deshalb entschuldigt“, sagte Stefan Blaschke, Pressesprecher des Amtsgerichtes, dem TV-Sender.