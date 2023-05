Eurovision Song Contest Metal-Rockband Lord Of The Lost will beim ESC punkten

Mit Lord of the Lost kommt eine Band auf die große ESC-Bühne, die sich schon seit Jahren hervorragend auf Live-Auftritte versteht. Zur Darkrock-Band gehören noch Klaas Helmecke am Bass, Gerrit Heinemann am Piano, Niklas Kahl am Schlagzeug und π (Pi) an der Gitarre. Die deutsche Band hat nicht nur Musikfans mit Auftritten beim Wave-Gotik-Treffen, Wacken Open Air und M'era Luna Festival begeistert, das Quintett ist auch seit Jahren immer wieder auf Tour - sogar in den USA. Sie waren auch schon Support-Band von Iron Maiden.