Heavy Metal Metallica tritt an zwei Tagen im Videospiel Fortnite auf

Die US-Amerikaner seien zudem die erste Band, die bei Fortnite durch alle Welten hindurch zu erleben sei „James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo sind die Ikonen von Fortnite Festival Season 4“. In dem Spiel können Spielerinnen und Spieler auf der Bühne Songs von Musik-Größen performen und das Aussehen ihres Spielcharakters an den Look des Popstars anpassen.