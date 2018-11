später lesen Krankheit Michael J. Fox: Mein Leben ist nicht von Parkinson bestimmt FOTO: Andy Kropa FOTO: Andy Kropa Teilen

Schauspieler Michael J. Fox (57, „Zurück in die Zukunft“) sieht sein Leben nicht von seiner Krankheit Parkinson bestimmt. Das sagte er am Montag (Ortszeit) der US-Onlineplattform „Entertainment Tonight“ (ET). dpa