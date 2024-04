Filmstar Michael J. Fox: Wäre bereit für ein Film-Comeback

Filmstar Michael J. Fox („Zurück in die Zukunft“) kann sich trotz seines erklärten Rückzugs aus Hollywood vorstellen, erneut für einen Film vor die Kamera zu treten. „Ich würde schauspielern, wenn sich etwas ergeben würde, in das ich meine Erfahrungen einbringen könnte, meine Herausforderungen - wenn mir das gelingen würde“, sagte der an Parkinson erkrankte 62-Jährige dem US-Portal „Entertainment Tonight“.