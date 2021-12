Hollywood : Michael Keaton soll Batman in „Batgirl“-Verfilmung spielen

US-Schauspieler Michael Keaton will wieder zum Held im Fledermauskostüm werden. Foto: Chris Pizzello/Invision via AP/dpa

Los Angeles Hollywood-Schauspieler Michael Keaton verkörperte bereits in den 90er Jahren „Batman“. Für den neuen „Batgirl“-Film mit Leslie Grace könnte er nun wieder das Fledermauskostüm anziehen.

Hollywood-Star Michael Keaton (70), der unter der Regie von Tim Burton in „Batman“ (1989) und „Batmans Rückkehr“ (1992) Furore machte, will erneut den Held im Fledermauskostüm spielen.

Er werde in „Batgirl“ an der Seite der jungen Hauptdarstellerin Leslie Grace mitwirken, berichteten die Branchenportale „Deadline.com“ und „Hollywood Reporter“ am Mittwoch. Die 26-jährige Sängerin und Schauspielerin („In the Heights“) verlinkte den Casting-Bericht auf Twitter.