ESC Michael Schulte ist glücklich mit dem vierten Platz FOTO: Jörg Carstensen FOTO: Jörg Carstensen

Michael Schulte hat sich nach seinem vierten Platz beim Eurovision Song Contest in Lissabon überglücklich und überrascht zugleich gezeigt. „Oh mein Gott, was soll ich sagen? Das ist so verrückt“, sagte der 28-jährige Norddeutsche im Gespräch per Live-Schalte mit Barbara Schöneberger, die die deutsche ESC-Party in Hamburg moderierte. dpa