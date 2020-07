Podcast : Michelle Obama geht auf Spotify an den Start

Stockholm Die ehemalige First Lady verspricht persönliche Gespräche über das Leben mit Gästen. Ihre Sendung wird auf Spotify zu hören sein.

Die frühere First Lady Michelle Obama wird ab Ende Juli in einem eigenen Podcast auf Spotify zu hören sein. Als Gastgeberin will die Frau von Ex-US-Präsident Barack Obama am 29. Juli erstmals durch den Podcast führen, wie Spotify am Donnerstag bekanntgab.