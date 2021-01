Schlagersänger : Mickie Krause gibt Benefizkonzert in Namibias Wüste

Mickie Krause gibt Benefizkonzert in Namibias Wüste

Der deutsche Sänger Mickie Krause ist bei einem Benefizkonzert in der namibischen Wüste aufgetreten. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Windhuk Der deutsche Schlagerstar Mickie Krause ist in der namibischen Wüste bei einem Benefizkonzert aufgetreten. An seiner Seite stand ein weiterer bekannter Party-Sänger.

Unter dem Motto „Stars under African skies“ ist der deutsche Schlagersänger Mickie Krause (50) bei einem Benefizkonzert in der namibischen Wüste aufgetreten. Wegen der auch in Namibia geltenden strengen Corona-Restriktionen durften statt 400 Menschen nur 50 auf einer Lodge dabei sein.