Ballermann-Star : Mickie Krause erhält Krebs-Diagnose in TV-Sendung - kurz darauf redet er von Mallorca-Comeback

Nach der Diagnose Krebs will Mickie Krause wieder mit seinen Fans auf Mallorca feiern. Foto: dpa/Jannik Läkamp

Als Entertainer lebt Mickie Krause ein Leben für das Publikum. Nun fand auch die dramatische Diagnose Krebs vor laufender Kamera statt. Krause erzählt, wie es ihm damit ergangen ist.

Mit einer eigenen Sendung möchte VOX darauf aufmerksam machen, wie wichtig die Krebsvorsorge ist. Eine ganze Reihe von Stars macht mit und zeigt im Fernsehen, wie schnell die Vorsorge erledigt sein kann. Das Thema wurde während der Dreharbeiten aber viel ernster als erhofft.

Bereits vor der Ausstrahlung von „Showtime of my Life - Stars gegen Krebs“ wurde bekannt, dass es wirklich einen der prominenten Teilnehmer erwischt hat. Bei Partysänger Mickie Krause wurde vor laufender Kamera ein Tumor gefunden. Was danach passierte und wie es ihm heute geht, erklärte er kurz darauf selber.

Mickie Krause erhält Krebs-Diagnose während VOX-Dreharbeiten

„Bei einer Vorsorgeuntersuchung, die filmisch begleitet wurde, erhielt ich die Diagnose Blasenkrebs“, erzählt der Entertainer seinen Fans auf Instagram. Bei „Showtime of my Life“ (Erstausstrahlung am Dienstag, 15. Februar) ist zu sehen, wie es dazu kam. Mickie Krause war einer der Männer, die in der ersten von zwei Folgen zu sehen sind. Sie alle hatten einen Termin beim Urologen, um bei der Krebsvorsorge mit gutem Beispiel voran zu gehen.

Mickie Krause gesteht während der Sendung, dass er eher zu den Leuten gehört, die sich vor einer Vorsorge drücken: „Ich gehe zum jährlichen Check-up bei meinem Hausarzt, aber beim Urologen war ich die letzten fünf Jahre nicht mehr.“ Kurz darauf wird klar, dass diese Vorsorge bitter nötig war. Der Urologe erklärt ihm, dass das Ultraschall einen möglichen Tumor an der Blase zeigt. Eine weitere Untersuchung muss Klarheit bringen. Der Verdacht wird sich später bestätigen.

Krebs-OP in den Tagen nach „Showtime of my Life - Stars gegen Krebs“

Es war eine schwierige Nachricht für den Sänger, der inzwischen aber Entwarnung geben kann. „Am 10. Januar wurde dieser Tumor erfolgreich in der Charité in Berlin-Steglitz entfernt“, erfahren seine Follower auf Instagram.

Mickie Krause ruft angesichts dieser Erfahrung sofort dazu auf, das Thema Krebs ernst zu nehmen. „Bitte geht zur Vorsorge, bitte geht zum Urologen!“, wendet er sich an sein Publikum. „Es kann jeden erwischen.“

Krebs besiegt - Mickie Krause schmiedet neue Mallorca-Pläne

Dass es bei frühzeitig erkanntem Krebs eine gute Heilungschance geben kann, zeigt sein eigenes Beispiel. „Ich wollte euch auf jeden Fall noch sagen, dass es mir wirklich gut geht. Ich kann schon wieder Joggen gehen, ich kann schon wieder in die Sauna gehen, ich kann schon wieder Bier trinken.“

Nur rund einen Monat nach der OP kann der Ballermann-Star wieder große Pläne machen: „Ich freue mich, euch demnächst wieder zu sehen auf einer der vielen Bühnen dieser Welt. Ich denke, im März geht‘s dann wieder los. Spätestens im April sehen wir uns wieder auf Mallorca.“