Erwarten Miley Cyrus und Liam Hemsworth ein Kind? Das behaupten zumindest US-Medien. Miley hat sich dazu jetzt auf Twitter geäußert und verwendet in ihrem Tweet mehrfach das Wort „Egg“.

Das frisch verheiratete US-Promi-Paar bekommt derzeit keinen Nachwuchs. Miley Cyrus räumt bei Twitter mit den Gerüchten um sie und Liam Hemsworth (29) auf. Die 26-Jährige antwortete auf einen Tweet von „Daily Mail Celebrity“ und stellte klar: „Ich erwarte kein Kind.“ Sie sei jetzt erst mal gespannt auf das nächste Kapitel ihres Lebens, das mit der Hochzeit mit Liam Hemsworth am 23. Dezember 2018 begonnen hat. Trotzdem sei sie froh, dass sich so viele Menschen für sie gefreut hätten.

Was die merwürdige Schreibweise von „expecting“, „excellent“ und „excited“ bedeutet? Damit spielt Miley auf den neuesten Instagram-Rekord an. Ein Foto, das ein einfaches Ei zeigt, hat inzwischen fast 47 Millionen Likes eingesammelt und ist damit der erfolgreichste Instagram-Post. Der einzige Sinn des Bildes war es, die bisherige Rekordhalterin Kylie Jenner zu übertrumpfen (18 Millionen „Gefällt mir“ für den ersten Schnappschuss mit ihrer Tochter Stormi).

Außerdem skurril an Mileys Tweet: Sie endet mit „Lasst mich in Ruhe.“ Dabei rückt die Sängerin mit 41 Millionen Followern und mehr als 9500 Tweets ihr Privatleben sonst ziemlich gerne in die Öffentlichkeit. Vor Kurzem postete sie noch eine dreiseitige Liebeserklärung an Liam und lud ein Video aus dem Wohnzimmer der beiden hoch.

Erstmals ein Paar wurden Miley Cyrus und Liam Hemsworth Mitte 2009, es folgte die Verlobung im Mai 2012. Aus der Hochzeit wurde beim ersten Versuch aber nichts, im September 2013 trennten sich die beiden wieder. Anfang 2016 kam das Paar jedoch wieder zusammen, Verlobung inklusive. Seit Dezember sind sie verheiratet - und vorerst ohne Nachwuchsplanungen.

(kron)