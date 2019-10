US-Popsängerin : Miley Cyrus will nicht fürs Daten angeprangert werden

Miley Cyrus will nicht fürs Daten angeprangert werden

Los Angeles US-Popsängerin Miley Cyrus möchte nach dem Ende ihrer Beziehung mit Schauspieler Liam Hemsworth auf Partnersuche gehen, ohne für ihren Lebensstil angefeindet zu werden.

„Gewöhnt euch dran, dass ich date - das ist der Punkt, an dem ich gerade stehe“, heißt es am Ende einer mehrteiligen Stellungnahme, die die 26-Jährige am Freitag (Ortszeit) auf Twitter veröffentlichte.